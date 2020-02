Die UEFA beobachtet Manchester City genau

Es ist nicht das erste Mal, dass Manchester City mit dem Financial Fairplay der UEFA in Konflikt gerät. Bereits 2014 wurde der Klub aus den East Midlands zu einer Strafe in Höhe von 60 Millionen Euro verdonnert, nachdem im Geschäftsjahr zuvor Verluste von knapp über 60 Millionen Euro eingefahren worden waren. Seitdem standen die Citizens unter genauer Beobachtung des europäischen Fußballverbandes.