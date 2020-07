Laut "Guardian" stehen ihm umgerechnet 165 Millionen Euro für neue Topspieler zur Verfügung – in Zeiten der Corona-Krise eine stolze Summe. Der Starcoach will unter anderem seine Defensive, die sich in dieser Saison bisweilen als Achillesferse der Mannschaft erwies, verstärken. Er fahnde nach einem Innen- und Linksverteidiger, heißt es – Alaba, den Guardiola einst bei Bayern als Innenverteidiger erfand, kann beides auf Topniveau spielen. ManCity hätte auch das nötige Kleingeld zur Verfügung, um dem Österreicher seine Gehaltswünsche der obersten Kategorie zu erfüllen, wobei es mit Bayern derzeit noch hakt.