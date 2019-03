Während Bundestrainer Joachim Löw um 12.30 Uhr in der DFB-Zentrale den Kader für die Länderspiele gegen Serbien (20. März) und die Niederlande (24. März) bekanntgibt und dabei auch noch mal über die Verbannung der Bayern-Stars Thomas Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng sprechen wird, trifft sich zeitgleich am Genfer See die europäische Fußballelite – ganz ohne deutsche Beteiligung.