Laut Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hätten die Ergebnisse in den vergangenen Wochen gezeigt, dass Handlungsbedarf bestehe. "Uli Hoeneß, Hasan Salihamidzic und ich haben mit Niko auf diese Grundlage am heutigen Sonntag ein offenes und seriöses Gespräch geführt mit dem einvernehmlichen Ergebnis, dass Niko nicht mehr Trainer des FC Bayern ist. Wir alle bedauern diese Entwicklung. Ich möchte mich im Namen des FC Bayern bei Niko Kovac für seine Arbeit, besonders für den Gewinn des Doubles in der vergangenen Saison bedanken", so Rummenigge in der offiziellen Mitteilung.