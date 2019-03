Für den FC Bayern ist Borussia Mönchengladbach ein Angstgegner

Auch nicht die aktuell schwächelnden Gladbacher. Das Team von Dieter Hecking verbuchte in der Liga zuletzt drei Spiele ohne Sieg, darunter zwei 0:3-Heimpleiten gegen Hertha und Wolfsburg. "Im Moment haben wir eine gute Phase, und die Borussia nicht. Jede Mannschaft hat in einer Saison ein, zwei Phasen, die nicht gut sind", erklärte Kovac. Was er damit sagen will: Die Ergebnis-Krisen von Ende September/Anfang Oktober (vier Spiele ohne Sieg) sowie November (ein Erfolg in vier Partien), als man "zwei Tage nicht weitergewusst" habe, so Hoeneß, sind verbucht, eine dritte Schwächephase gibt’s nicht. Und Spitzenreiter BVB? Sie hatten zuletzt ihre Krise. Hoeneß feixte: "Die waren bislang nur im siebten Himmel. Wenn die Hölle kommt, dann schau mer mal!"