München - Am Ende war es ein ungefährdeter Sieg für den FC Bayern in Leverkusen. Mit dem 4:2-Sieg machten die Münchner den nächsten Schritt zur achten Meisterschaft in Folge. Doch zumindest in den ersten 20 Minuten sah es so aus, als könnte dieses Topspiel in der BayArena zu einem richtig unangenehmen Nachmittag für den Rekordmeister werden.