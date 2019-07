Münchner Spitzen-Quartett Bayerns Raumfahrer für die Titel-Mission 2020

Captain Neuer und die drei anderen bayerischen Astronauten: Joshua Kimmich, Thiago und Robert Lewandowski. Die AZ erklärt, welche Rolle das Quartett spielt in Bayerns Space Shuttle, das am Montagmittag (Ortszeit) in Kansas City landete, um die gute Frühform im dritten Spiel der US-Tour gegen den AC Mailand (in der Nacht auf Mittwoch, 3 Uhr MESZ) zu bestätigen.