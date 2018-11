Tritt Seehofer mit Anstand und Würde zurück?

Die CSU-Politikerin und ehemalige Präsidentin des Bayerischen Landtags Barbara Stamm sagte im "BR Fernsehen" in der "Münchner Runde": "Eine Empfehlung an Horst Seehofer wäre, dass er selbst wissen muss, ob er es sich selbst noch antun will. Er hat es in der Hand. Ich würde ihm wünschen, dass er es mit Anstand und Würde über die Bühne bringen kann."