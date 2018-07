Wie unterschiedlich die Kauf- und Mietpreise in den Münchner Vierteln sind, haben die Immobilienexperten ganz aktuell für die ersten fünf Monate dieses Jahres (Januar bis Mai 2018) unter die Lupe genommen. In diesem Zeitraum sind auf Internetportalen und in Printmedien um die 8.000 Wohnungen in München zum Verkauf angeboten worden (was privat und ohne öffentliche Werbung verkauft wurde, ist hier nicht erfasst). Zu mieten gab es mit rund 15.600 Wohnungen etwa doppelt so viele. Nicht erfasst in der Auflistung sind städtische, Sozial- oder Genossenschaftswohnungen. (Lesen Sie auch: SPD - Genossenschaften nach Freiham bringen)