"Das war ein wichtiges Ausrufezeichen", sagte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge. "Wir sind jetzt dran. Wir haben den Rückstand auf Dortmund nicht größer werden lassen. Im Gegenteil, wir haben sogar noch zwei Tore aufgeholt. Das hat die Mannschaft sehr gut gemacht."

FC Bayern: Die Defensive muss sich steigern

Rummenigge wies - wie auch Kovac - auf die verlorenen Punkte in den Heimspielen gegen Augsburg (1:1), Freiburg (1:1) und Düsseldorf (3:3) hin. Ohne diese Patzer stünde Bayern punktgleich an der Spitze. Und doch: Die Münchner werden sich in der Rückrunde steigern müssen – speziell im Defensivbereich: Auch in Frankfurt waren Unkonzentriertheiten und Schnelligkeitsdefizite zu beobachten.

Bei Rummenigge überwog kurz vor Weihnachten dennoch der Optimismus. Trainer Kovac und die Mannschaft seien "wieder eine Einheit", sagte er – um dann eine kleine Spitze gegen Tabellenführer Dortmund zu formulieren. Dortmund habe "eine völlig andere Philosophie als Bayern", meinte Rummenigge, denn der BVB könne "jüngere Spieler einbauen, weil die Öffentlichkeit viel mehr Geduld hat, als es bei Bayern der Fall wäre". Für 2019 prophezeite er eine "emotionale Bundesliga-Rückrunde" und versprach mit Blick auf die Verjüngung des Kaders: "Wir werden diesen Umbruch bewältigen. Bayern München wird in der Zukunft genauso strahlen, wie es in der Vergangenheit der Fall war."

Aber auch noch in dieser Saison? Mit dem siebten Meistertitel in Folge? "Unsere Aufgabe ist es, den Druck permanent hochzuhalten", sagte Müller über Konkurrent Dortmund. "Wir sind voller Hoffnung und voller Vorfreude auf die Rückrunde." Die beginnt für den BVB übrigens gleich mit dem schweren Auswärtsspiel bei RB Leipzig. Die Bayern glauben noch dran. "Natürlich werden wir angreifen", sagte Kovac, ehe er sich aus dem Stadion verabschiedete.

