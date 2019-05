Lewandowski war in besagter Situation eine Fußspitze breit im Abseits gestanden, für Hoeneß kein Grund, die getroffene Entscheidung des Schiedsrichters zurückzunehmen. "Millimeter ist kein Vorteil", sagte der 67-Jährige in gewohnt eigenwilliger Manier. Das Tor zählte dennoch nicht. Und die Entscheidung im Kampf um die Schale fällt am letzten Bundesliga-Spieltag.