Ude ist aber lange genug dabei, um sich an die Glanzzeiten der Münchner Löwen zu erinnern: "Ich habe als Schüler die Meisterschaft erlebt und dann 1994 den Aufstieg in die Bundesliga. Das waren die zwei großen Glücksmomente für mich als Sechzig-Fan", sagte er 2014 in einem Interview mit der AZ.