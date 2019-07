Das Meisterduell ist schon jetzt eröffnet, denn auch aus Dortmund hört man selbstbewusste Töne. "Wir waren so nah dran an den Bayern wie seit 2012 nicht mehr, das wollen wir in positive Energie umwandeln", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bei Sport1 und erklärte die Dortmunder Transferstrategie: "Wir wollten diese Spieler aus der Bundesliga haben, die wissen, was es bedeutet, wenn wir erklären, gegen die Bayern um den Titel mitspielen zu wollen."