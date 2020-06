Gegen Werder ist der Kanadier aber nicht nur über den Platz, sondern auch vom Platz geflogen. In der 19. Minute verlor Davies zunächst im Zweikampf mit Bremens Leonardo Bittencourt die Beherrschung und trat klar nach - kam allerdings mit einer Gelben Karte davon. In der 78. Minute holte sich der "Roadrunner" die zweite Verwarnung ab, bei der Partie gegen den SC Freiburg am kommenden Samstag (15.30/Sky und im AZ-Liveticker) wird er also fehlen.