Real Madrid

Die Zeiten, in denen der FC Bayern den Königlichen als "schwarze Bestie" den Angstschweiß auf die Stirn trieb, sind vorbei. Seit 2000 kamen die Münchner nur in drei der acht K.o.-Duelle weiter (zuletzt 2012). 2014 scheiterten sie im Halbfinale mit dem 0:4 in München krachend, 2017 war es im Viertelfinale beim 2:4 n.V. in Madrid unglücklich.

Präsident Florentino Perez ist sicher: "Wir spielen gegen die Bayern, wie immer." Der Titelverteidiger träumt vom dritten Triumph in Serie und dem 13. insgesamt. Hoffnung macht trotz des dramatischen 1:3 gegen Juventus Turin im Halbfinal-Rückspiel vor allem Ronaldo.

Der 33-Jährige ist in der Form seines Lebens. 2017 schoss er fünf der sechs Real-Tore gegen die Bayern, in dieser Saison traf er in zehn Spielen unglaubliche 15-mal – und übertünchte Mängel in der kollektiven Defensivarbeit (zwölf Gegentore).

FC Liverpool

Die Reds gewannen 2005 in der magischen Nacht von Istanbul den fünften und bislang letzten Titel, Klopp führte sie gegen Favorit Manchester City erstmals seit 2008 ins Halbfinale. Das Sturmtrio mit Mohamed Salah, dem Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino und Sadio Mane ist besonders beeindruckend.

Auch die Schwächen in der Defensive um den früheren Mainzer Loris Karius im Tor hat Liverpool weitgehend abgestellt – in der K.o.-Phase gab es nur ein Gegentor. "Klopp macht uns glücklich", sagt Vorstandsboss Peter Moore. Auch gegen die Bayern? In bislang drei Europacup-Duellen kamen zwei Mal die Briten weiter (zuletzt 1981).

Liverpool, das bis Saisonende auf Nationalspieler Emre Can verzichten muss, ist an der legendären Anfield Road gegen deutsche Mannschaften ungeschlagen. Und: Heynckes gewann nur zwei von zehn Begegnungen mit Klopp, darunter aber das Champions-League-Finale 2013.

AS Rom

Das leichteste Los? Dachte auch der FC Barcelona. Die Roma sei ein "Bonbon" für Lionel Messi und Co., schrieb Spaniens Presse vor dem Viertelfinale – doch Barca blieb es im Hals stecken (4:1/0:3).

Der Roma fehlen neben Stürmer Edin Dzeko die großen Namen. Aber die Giallorossi haben mehr zu bieten als den ehemaligen Wolfsburger. Brasiliens Nummer eins Alisson ist Weltklasse, Kapitän Daniele De Rossi und Radja Nainggolan sind international top. "Unser Ziel muss das Endspiel sein – basta!", sagt Trainer Eusebio Di Francesco, der Barca mit seiner Hoch-und-Weit-Taktik überrumpelte.

Ein K.o.-Duell mit den Bayern gab es in der Königsklasse noch nicht, von sechs internationalen Begegnungen verlor Rom fünf (ein Sieg) - in der Gruppenphase 2014/15 sogar 1:7 zu Hause.

