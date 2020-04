Pavard: Verhältnis zu Hansi Flick ist "sehr gut"

Doch zu Chef-Trainer Hansi Flick habe der 24-Jährige ein "sehr gutes Verhältnis", Flick kommuniziere sehr viel mit dem Team. "Wenn er mir etwas zu sagen hat, dann wird er mir das immer direkt ins Gesicht sagen", so Pavard. "Was mich angeht, erklärt er mir öfter mal in Einzelgesprächen wie ich mich noch weiter verbessern kann."