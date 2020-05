Er wollte seinen allabendlichen Spaziergang auf dem Rodeo Drive in Los Angeles machen, als plötzlich drei Obdachlose auf Prinz Frédéric von Anhalt losgingen. Gegen Mitternacht sah der 76-Jährige drei Obdachlose an einer Straßenecke liegen. "Es ist sehr ungewöhnlich, Obdachlose in Beverly Hills zu treffen. Normalerweise trauen sie sich gar nicht, in dieser Gegend zu betteln. Da sie mir aber leid taten, drückte ich ihnen 20 Dollar in die Hand", so von Anhalt zur AZ.