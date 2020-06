Bayerns "Torminator" will es am Samstag wissen, wird seinen Lieblingsopfern am Tag der Abrechnung zurufen: "Hasta la vista, Baby! I’ll be back! (Ich komme wieder!)". Ob die Wölfe schon aufjaulen vor dem Duell mit Torminator Arnie Lewandowski, der in 18 Bundesliga-Spielen gegen den VfL 20 Tore erzielte? Gegen keinen anderen Verein traf der polnische Nationalstürmer so häufig in der Liga. Also: Wer weiß? Oder, um noch einmal aus der Reihe der Science-Fiction-Filme zu zitieren: "Die Zukunft ist nicht vorherbestimmt. Wir selbst sind unseres Schicksals Schmied."

Übrigens: Aufgrund der Corona-Beschränkungen wird die Torjägerkanone nicht – wie sonst üblich – nach dem Spiel an den Sieger übergeben. Stattdessen erhält Lewandowski (liegt fünf Treffer vor Leipzigs Timo Werner) seine dann fünfte Trophäe erst nach dem Saisonfinale durch einen "Vereinsverantwortlichen des FC Bayern", wie das Fachmagazin "kicker" mitteilte.

FC Bayern besser als das Triple-Team 2012/13?

Der Rückrunden-Rekord: 2020 sind die Bayern wettbewerbsübergreifend ungeschlagen, leisteten sich in 16 Liga-Partien nur ein Remis, macht 46 von 48 möglichen Punkten – historischer Liga-Bestwert. Mit einem Dreier in Wolfsburg steht man auf einer Stufe mit der Triple-Truppe von Jupp Heynckes, die in der Rückrunde 2012/13 satte 49 Zähler holte. Das war Flick präsent. "Wir können 17 Spiele ohne Niederlage haben in der Rückrunde", sagte er, "das ist das wichtigste Ziel."

Die Auswärtsserie: Mit einem Erfolg in der (Wolfsburger) Fremde könnte Bayern den Bundesliga-Rekord von zehn Auswärtssiegen hintereinander einstellen – und so mit Pep Guardiola (Saison 2013/14) gleichziehen.

Für die Gastgeber geht es um Rang sechs, um das direkte Ticket für die Gruppenphase der Europa League, für die Bayern und Torminator Lewandowski um weitere Einträge in den Geschichtsbüchern.

Lesen Sie auch: FC Bayern weiter hungrig - "Meisterschaft ein Zwischenziel"