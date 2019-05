Mit einem Gast hatte niemand gerechnet Heute ist es so weit: Lady Gabriella Windsor heiratet!

Vor knapp einem Jahr gaben sich die heutige Herzogin Meghan (37, "Suits") und Prinz Harry (34) in Windsor das Jawort. Heute steht die nächste royale Hochzeit an: Lady Gabriella Windsor (38) und Thomas Kingston treten in der St. George's Chapel vor den Altar. Gemeinsam mit ihrem Vater wurde die Braut bereits zur Kirche gefahren. Sie trägt ein elegantes Kleid mit langer Schleppe. Außerdem hat sich die Britin für eine Tiara und einen Schleier entschieden.