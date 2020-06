Berlin/München - Der TSV 1860 darf sich über eine unerwartete Finanzspritze freuen: Am Dienstag einigte sich der Bund auf eine Nothilfe in Höhe von 200 Millionen Euro zur Kompensation der fehlenden Zuschauereinnahmen in den professionellen Ligen. Neben den Klubs der 3. Liga partizipieren auch die Topligen im Basketball, Handball, Eishockey und Volleyball.