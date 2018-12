München - Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat in seiner dritten Regierungserklärung seit April eine stabile fünfjährige Regierungsarbeit der neuen schwarz-orangen Koalition in Bayern angekündigt. "Wir werden keine Streitkoalition sein, sondern ein Team", sagte der designierte CSU-Vorsitzende am Dienstag im Landtag. Er rief alle Parteien zu einer guten Zusammenarbeit auf. "Lassen Sie uns, trotz unterschiedlicher politischer Standpunkte, gemeinsam und konstruktiv für Bayern arbeiten", bat der Regierungschef. Er versprach "eine Politik des Miteinanders und des Zusammenhaltes".