Militärparade in London Trooping the Colour: Großer Auftritt für Prinz Louis

Am Samstag ist in London Trooping the Colour gefeiert worden, die alljährliche Militärparade zu Ehren des Geburtstages von Queen Elizabeth II. (93). Der war zwar bereits am 21. April, offiziell feiert die Monarchin ihren Ehrentag aber immer im Juni. Die königliche Familie versammelt sich dabei stets auf dem Balkon des Buckingham Palastes. Dieses Jahr feierte Prinz Louis (1), das jüngste Kind von Prinz William (36) und Herzogin Kate (37), seine Premiere - und verzückte auf ganzer Linie.