Insgesamt sehen fünf Vereinsvertreter die Leipziger als Favoriten an. Fünf nannten auch den FC Bayern, an dessen Titelverteidigung es in vorherigen Umfragen allerdings zur Winterpause oft keinen oder kaum Zweifel gegeben hatte. Auch Flick sieht den bisher stark wie nie aufspielenden Tabellenführer aktuell in der besseren Position. "Wir müssen natürlich hoffen, dass Leipzig Punkte liegen lässt", gab der Kovac-Nachfolger zu, der mit den Bayern als Dritter vier Zähler hinter den Sachsen liegt.