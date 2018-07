Meritan Shabani ist in München geboren

Dieses Kriterium erfüllt Meritan Shabani, der in der bayerischen Landeshauptstadt geboren ist und in der Kindheit für den 1. FC Phönix Schleißheim kickte und 2006 als Siebenjähriger an die Säbener Straße wechselte. Seit nunmehr zwölf Jahren spielt der offensive Mittelfeldspieler mit kosovarischen Wurzeln also schon für die Bayern. Eine lange Zeit mit dem Potenzial zur Identifikationsfigur. Theoretisch.