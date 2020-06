Thomas Müller bemängelte im Anschluss den Chancenwucher des Rekordmeisters. "Wir haben, mich einbezogen, im Strafraum die falschen Entscheidungen getroffen und nicht konsequent genug den Abschluss gesucht. In der ersten Halbzeit müssen wir eigentlich 3:0, 4:0 führen. So hätten wir uns das Leben deutlich einfacher gestalten können", so der Angreifer nach der Partie gegenüber "Sky".