Mehr als eine Woche nach der Geburt Herzogin Kate und Prinz William: Heute geht es zu Baby Archie

Nun folgt also endlich die Familienzusammenführung. Der Grund für das späte Treffen sei der straffe Terminplan, den Kate und William derzeit hätten. Es sei zwar jeden Tag etwas anderes auf dem Programm gestanden, ihr neuer Neffe sei währenddessen allerdings ständig in ihren Köpfen gewesen. William sagte bereits in der letzten Woche, dass er aufgrund der Geburt "total aufgeregt" sei und es kaum erwarten könne, Baby Archie kennenzulernen.