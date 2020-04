Hilfe in der Corona-Krise? Servicetelefon der Stadt

Deshalb habe man eine zentrale Servicenummer für all diejenigen geschaltet, die soziale Unterstützung brauchen: Unter der Nummer 089/233-96833 vermittelt das Sozialreferat je nach Anliegen Ansprechpartner in einem der zwölf Sozialbürgerhäuser (SBH), zum Jobcenter München oder ins Amt für Wohnen und Migration. Das Servicetelefon ist Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, am Donnerstag von 8 bis 17 Uhr, am Freitag von 8 bis 13 Uhr und am Samstag von 9 bis 15 Uhr erreichbar.