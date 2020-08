Verlängern soll auch Abwehrchef David Alaba (28). Daran arbeiten die Bayern-Bosse – inklusive Kahn – seit Monaten, eine (Gehalts-)Verhandlungsrunde nach der anderen läuft mit Alabas Beratern, auch vor Ort in Lissabon. "Wir nähern uns weiter an. Das letzte Gespräch war in einer sehr angenehmen Atmosphäre“, meinte Kahn: "Wir als Klub versuchen alles, um David zu halten und David weiß auch, was er – gerade in diesen Zeiten – am FC Bayern hat. Ich sehe es sehr optimistisch, dass wir ihn halten können.“ Alaba selbst hält sich bedeckt: "Davon habe ich mich komplett abgekapselt. Ich konzentriere mich auf meine Aufgabe hier in Lissabon.“ Klingt aber alles nach baldigem Durchbruch.