Vom Coronavirus betroffene Betriebe wird Finanzhilfe in Aussicht gestellt

Das Landratsamt in Neu-Ulm teilte am Donnerstag mit, dass vier Kinobesucher im Zusammenhang mit dem Patienten aus Göppingen nach Anordnung des Gesundheitsamtes vorläufig ihre Wohnung nicht mehr verlassen dürfen. Die Behörde geht davon aus, dass insgesamt acht Kinobesucher, die in unmittelbarer Nähe des 25-Jährigen saßen, gefährdet sind. Nach den anderen vier Betroffenen wird noch gesucht.

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) stellte von den Auswirkungen des neuartigen Coronavirus betroffenen Betrieben finanzielle Hilfe in Aussicht. "Wir lassen unsere Unternehmen nicht im Stich, sollten sie wegen des Coronavirus in Schieflage geraten", sagte er in München. Komme es zu Liquiditätsproblemen, beispielsweise durch unterbrochene Lieferketten, könnten Betriebe Kredite und Bürgschaften durch die LfA Förderbank Bayern erhalten, sofern sie über ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell verfügten.

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus wird zudem die internationale Waffenmesse IWA in Nürnberg verschoben. Die für den 6. bis 9. März geplante Ausstellung werde auf ein noch festzulegendes Datum in diesem Jahr verlegt, sagte eine Sprecherin der Nürnberg Messe.

Neues Merkblatt für Italien-Reisende

Für Italien-Reisende hat das Gesundheitsministerium ein neues Merkblatt veröffentlicht. Wer in einem der Risikogebiete war und innerhalb von 14 Tagen nach Rückkehr von dort Symptome wie Fieber, Muskelschmerzen, Husten, Schnupfen, Durchfall bekomme, solle alle nicht notwendigen Kontakte vermeiden und zu Hause bleiben, heißt es darin etwa. "Setzen Sie sich bitte umgehend telefonisch mit Ihrer Hausarztpraxis in Verbindung oder rufen Sie den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117 an", heißt es weiter. Die Fachleute könnten das weitere Vorgehen besprechen.

Wer während der Italienreise innerhalb der vergangenen zwei Wochen Kontakt zu einem bestätigt an Covid-19 Erkrankten hatte, soll umgehend das zuständige Gesundheitsamt kontaktieren. "Dies muss in jedem Fall erfolgen - unabhängig vom Auftreten von Symptomen."

Lesen Sie hier: Die wichtigsten Infos rund um das neuartige Coronavirus