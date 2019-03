Ismaik würde an Machtfülle verlieren

Lässt er weitere Investitionen von Ismaik zu? Reisinger bekräftigte, gerne weiteres Geld vom Mehrheitseigner anzunehmen – aber nur in Form von Sponsoring. "Es stimmt nicht, dass wir sein Geld nicht wollen", meinte er: "Wir wollen es bloß nicht in der Form, wie er es in der Vergangenheit zur Verfügung gestellt hat." Heißt: In Form von Darlehen. Der Sechzig-Präsident will eine weitere Verschuldung um jeden Preis vermeiden. Die verspätete Überweisung von 1,5 Millionen aus Abu Dhabi nach Giesing (AZ berichtete zuerst) veranlasste ihn dagegen zu deutlicher Kritik: "Das ist für mich keine Partnerschaft. Was passiert, wenn das Geld tatsächlich nicht mal auf den letzten Drücker, sondern nicht mehr fristgerecht kommt, aus welchen Gründen auch immer?" Ergo: Auch diese Fronten bleiben verhärtet!