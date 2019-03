Look des Tages Herzogin Kate glänzt in Rot

Herzogin Kate (37) hat sich für den Gottesdienst in der Westminster Abbey am Commonwealth Day in einem leuchtenden Rot gekleidet. Gemeinsam mit ihrem Mann Prinz William (36) begleitete sie Queen Elizabeth II. (92), Prinz Charles (70) und Herzogin Camilla (71) sowie Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) zu der besonderen Messe. Die dreifache Mutter wählte einen knielangen Mantel im hellroten Military-Style von Catherine Walker. Die zweireihigen Oversize-Knöpfe im Goldton waren das besondere Highlight ihres Outfits.