Und bei den Profis? Bierofka ließ ihn im Test gegen den österreichischen Zweitligisten SV Ried (2:2) eine Halbzeit ran, auch gegen den SV Darmstadt (0:1) durfte sich der Jung-Löwe 45 Minuten beweisen.

Was auffällt: Dressel ist für sein Alter sehr robust und durchsetzungsfähig. Und er bringt vor allem viel Zug zum Tor mit. In der aktuellen Saison kommt er in der Bayernliga in 21 Spielen auf acht Tore und sieben Vorlagen. Zwischen 2015 und 2017 erzielte er zudem in 41 Einsätzen in der U19-Bundesliga zwölf Treffer.

Neue Impulse für Löwen-Schaltzentrale?

Jetzt hofft nicht nur 1860-Trainer Bierofka langfristig auf neue Impulse in der Schaltzentrale. Seit den Verletzungen und dem Löwen-Aus von Timo Gebhart hatte es im Spielaufbau über die Mitte teils gehakt. Dressel macht nun Hoffnung auf Verbesserung.

Lesen Sie hier: Der Löwen-Sparkurs - Auf diese Youngster baut der TSV 1860

Lesen Sie auch: Nach dem Trainingslager: Fünf Erkenntnisse zu den Löwen