Außenverteidigung: Umkämpft sind auch die Außenbahnen: Rechts hinten galt Herbert Paul bislang als gesetzt, gegen Jena muss der 25-Jährige passen (Knieverletzung). Für Ersatzmann Eric Weeger (Sehnenanriss) kommt das Spiel wohl zu früh, weshalb mit Marius Willsch oder Leon Klassen ein Offensiv-Löwe nach hinten rutschen könnte. Links vertraut Bierofka stets auf Standard-Spezialist Phillipp Steinhart. Aber: Stammplatz wegen jüngstem Formtief nicht gesichert. Mit Junglöwe Klassen lauert schon ein hungriges Talent.

Mölders und Owusu im Sturm?

Mittelfeld: In der Zentrale sind die Dinge relativ klar – noch: Abräumer Daniel Wein und Spielmacher Efkan Bekiroglu galten als gesetzt. Rückkehrer Timo Gebhart, Dennis Dressel und Simon Seferings duellieren sich um einen Platz im zentralen oder offensiven Mittelfeld. Laut Bierofka komme Gebhart "wieder vorbei an seinen Gegenspielern" – auch an den Konkurrenten? Wird Quirin Moll (Kreuzbandriss) wieder fit, wird es zunehmend enger in der Schaltzentrale.

Als Rechtsaußen ist Stefan Lex bei guter Form Option A, zuletzt musste der Rekonvaleszent Marius Willsch, Benjamin Kindsvater oder Fabian Greilinger den Vortritt überlassen. Das letztere, vielseitige Duo kämpft mit Klassen um den Platz im linken Mittelfeld. Auch Nico Karger radelte in dieser Woche erstmals – Comeback und verschärfter Konkurrenzkampf rücken näher.

Sturm: An vorderster Front heißt es: Sascha Mölders oder Prince Owusu? Alpha-Löwe Mölders galt bisher als unersetzlich, der "alte Recke" (Zitat Bierofka) ist aber schon 34 und hat erst ein Tor auf dem Konto. Owusu und Testspiel-Weltmeister Markus Ziereis werden ihm Beine machen, wobei es gerade zuhause gegen noch sieglose Jenaer heißen könnte: Systemwechsel, Mölders UND Owusu. Dann würde es ein Mittelfeldmann zu spüren bekommen – das neue Löwen-Motto Vollgas oder schmoren.

Lesen Sie hier. TSV 1860 präsentiert neues Wiesn-Trikot