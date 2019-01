Gespräch mit Löwen-Boss Michael Scharold

Kurz vor Weihnachten gab es dann ein vermeintlich klärendes Gespräch mit Löwen-Boss Michael Scharold. Doch letztlich blieb vieles ungeklärt. Die Spannungen, sie sind nicht ausgeräumt. Grimaldi erwartet nun, dass Sechzig einen Schritt auf ihn zu mache. Grimaldis Ärger dürfte vor allem aber mit seinen jüngsten Einsätzen (oder dem Mangel an diesen) zusammenhängen. So durfte der 27-Jährige in den vergangenen vier Spielen nur ein Mal von Beginn an ran. Bierofka baute statt seiner verstärkt auf Routinier Sascha Mölders. Obwohl der 33-Jährige in dieser Saison in 20 Spielen erst drei Treffer erzielt hat, seine beiden letzten am 28. Oktober. Doch auch Grimaldis Formkurve zeigte nach dem furiosen Saison-Auftakt zuletzt nach unten.