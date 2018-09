Adriano Grimaldi trauert Punkten nach

Ihre letzte, berufliche Fahrt endete schon im Süden Münchens, die Löwen mussten im Derby in Haching den späten Ausgleich hinnehmen. Zum Haare raufen?

Sehr ärgerlich! Vom Spielverlauf her müssen wir das Ding gewinnen. Wir haben Haching nicht ins Spiel kommen lassen, gehen in Führung, Hilles (Torhüter Marco Hiller, d. Red.) hält noch den Elfmeter, der keiner war. Dann kriegst du in der 90. so ein dummes Tor. Das war richtig bitter.