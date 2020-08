Gegen den Jahn setzte sich der gebürtige Essener zuerst mit einer unnachahmlichen Art im Zweikampfduell durch, bevor er eiskalt zum 1:0 vollendete. "Sascha ist in einer guten Verfassung, er nimmt seine Rolle sehr gut an als ältester Spieler", lobte Köllner, der Mölders als "wie geboren für das Kapitänsamt" bezeichnete. Ob Mölders auch in der neuen Drittliga-Saison so gut trifft und an seine 30 Scorerpunkte aus der Vorsaison herankommen kann?