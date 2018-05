Nächstes Jahr wieder eine Relegation um Dritte Liga

3. Grund: Am vergangenen Freitag wurde nicht nur gelost, dass die Löwen - sobald Meister - in der Relegation gegen Saarbrücken spielen. Sondern auch, dass am Ende der kommenden Saison der Meister der Regionalliga Bayern wieder in die Aufstiegsrunde muss.

Zur Erklärung: Ab der Spielzeit 2018/19 greift das Reförmchen des Deutschen Fußball Bundes (DFB) und seiner Mitgliedsverbände. Demnach steigen aus den fünf Regionalligen drei Meister direkt auf, zwei Meister wiederum müssen den vierten Aufstiegsplatz in die Dritte Liga ausspielen.

Und hier traf es ausgerechnet eben wieder die Regionalliga Bayern, deren Meister dann gegen den Meister der Regionalliga Nord bestehen muss.Für Sechzig stünden im Falle einer Titelverteidigung dann wieder bange Wochen an.

Das alles sind Gründe, warum der TSV 1860 besser Ende dieses Monats aufsteigen sollte. Wohl aufsteigen muss.

