Ismaik: "1860 ist immer noch ein Premiumprodukt"

Wie lässt sich der drohenden finanziellen Schieflage aus Ihrer Sicht begegnen?

Wir haben bereits vor längerer Zeit über eine Kapitalerhöhung gesprochen, die ich mir nach wie vor wünsche. Aber bislang, zumindest ist mir nichts anderes bekannt, treten wir bei diesem Punkt auf der Stelle. Was nicht passieren darf, ist, dass Anteile für kleines Geld verkauft werden. 1860 ist auch als Drittligist immer noch ein Premiumprodukt. Ich setze aber auch auf alle Partner, Sponsoren und Fans, die in guten wie auch schlechten Zeiten immer an der Seite des Vereins gestanden haben. Auf diese bedingungslose Treue setze ich auch in Zeiten der Corona-Krise.

Inwieweit sehen Sie Verbände und Staat in der Pflicht?

Ich hoffe natürlich auf die Unterstützung und Solidarität des DFB. Der DFB ist der reichste Verband der Welt. Er kann jetzt das zurückgeben, wozu die deutschen Vereine ihn gemacht haben. Die Versorgung für die Dritte Liga ist ungenügend. Hier muss man die Hebel ansetzen. Es darf nicht sein, dass bei der ersten Erschütterung die Drittliga-Klubs in dramatische Schieflage geraten und da spreche ich nicht nur von 1860. Vielleicht ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt, um sich ernsthaft mit 50+1 auseinanderzusetzen. Mehr will ich zu diesem Thema aber nicht sagen. Deutschland ist eine Fußballnation. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der DFB, aber auch die Bundesregierung ein Interesse daran haben, dass die durch die Corona-Krise gebeutelten Vereine wie Tulpen einknicken.

Sie könnten die Löwen theoretisch auch selbst vor einer drohenden Insolvenz bewahren.

Bei 1860 wird es nie zu einer Insolvenz kommen. Reicht Ihnen das?

