Gorenzel fordert EM-Absage

Interner Umgang mit dem Virus: Gorenzel machte zuerst klar, dass sämtliche Löwen-Spieler, Funktionäre und Angestellte ihren Aufgaben weiterhin nachkommen müssten. "Erstens: Keiner darf sich in seinem Aufgaben- und Kompetenzbereich hinter der Causa Corona verstecken und muss Lösungen vorantreiben", so Gorenzel. Und Coach Köllner ergänzte: "Wir tun uns im Training schwer damit, aber wir versuchen die Dinge so anzugehen, dass wir im Tritt bleiben." Daher solle es für Torjäger Sascha Mölders und Co. am Samstag "im Großraum München" ein Testspiel geben – unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Der Gegner steht noch nicht fest. Ganzheitliche Liga-Lösungen mit Wertung – und ohne EM: Gorenzel stellte klar, dass sich die Problematik weder regional noch vereinsintern lösen lasse. "Wir brauchen eine ganzheitliche Lösung für den Fußball. Es ist eine Illusion, eine Epidemie oder Pandemie und die wirtschaftlichen Auswirkungen isoliert lösen zu können."