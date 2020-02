Vor allem in der heimischen Hänsch-Arena, in der die Löwen 1994 den Bundesliga-Aufstieg perfekt machten, haben die Meppener etwas gutzumachen. In den beiden Heimspielen 2020 gingen die Emsländer als Verlierer vom Platz und mussten sich gegen Aufsteiger Waldhof Mannheim (0:1) und Kellerkind Chemnitz (1:2) jeweils knapp geschlagen eben.