Bierofka bestätigt: Berzel fällt aus

…die Aufarbeitung des 0:3 gegen Halle: "Mit der Einstellung war ich zufrieden, aber wir haben mit fünf U23-Spielern gespielt. Man hat einfach gemerkt, dass uns ein bisschen die Erfahrung und Abgeklärtheit gefehlt hat. Aber das ist ganz normal. Erfahrung bildet sich erst durch Erleben von gewissen Situationen. Für Semi Belkahia war es das erste Spiel in der Dritten Liga, gegen eine sehr robuste Mannschaft. Er hat es sehr ordentlich gemacht. Es war für ihn der nächste Schritt auf dem Weg zu einem guten Innenverteidiger und diesen Weg werden wir zusammen gehen. Ich war überhaupt nicht sauer auf die Jungs. Ich war sauer auf die ein oder andere Entscheidung. Im Großen und Ganzen hatten wir es schon verdient, zu verlieren, aber auch zuvor schon gegen Münster - zuletzt hatten wir unglückliche Entscheidungen gegen uns."

…das Personal: "Sascha Mölders kommt zurück, Herbert Paul. Aaron Berzel kann leider nicht spielen, er hätte uns gut getan. Jan Mauersberger ist eine Woche weiter. Gegen Halle wäre es noch zu früh gewesen, aber ich denke schon, dass er jetzt soweit ist. Efkan Bekiroglu. Er war so lange gesperrt - den hab' ich vergessen. Schön, dass er wieder spielen kann. Es war für ihn schwierig, für uns schwierig. Er ist 22, sowas wird er nicht mehr machen in seiner Karriere - oder zumindest so lange er bei Sechzig spielt." (lacht)

...Efkan Bekiroglu: "Er gibt uns diesen Tick mehr Kreativität. Er ist ein Straßenfußballer, hat einen anderen Weg gewählt als ein NLZ. Er hat den Weg genommen über die Bezirksliga, über die Regionalliga mit den FC Augsburg. Auf gut bayerisch kann man sagen, er scheißt sich nix, wenn er auf den Platz geht. Er will immer den Ball haben, immer was probieren. Als Übergangsspieler ist er für uns nicht zu ersetzen, deshalb hat er uns sehr gefehlt."

…Mentalitätsspieler Mölders: "Sascha hat eine unglaubliche Präsenz, wenn er auf den Platz geht. Er stemmt sich gegen schwierige Situationen. Die anderen Spieler müssen sich einfach hochstemmen an solchen Spielern."

Bierofka: "Wenn wir drinbleiben, war es eine gute Saison"

…Abstiegsängste: "Wir haben es selbst in der Hand. Es ist eine super Situation, dass wir es selbst in der Hand haben, egal, was gegen den KSC passiert. Wir haben noch Zwickau vor der Brust, Köln und Jena. Wir haben schon noch Spiele, in denen wir auf Augenhöhe sind und punkten können. Das Wichtigste ist, jetzt Ruhe zu bewahren und den Jungs Selbstvertrauen und Zuversicht zu vermitteln. Panikmache bringt jetzt gar nichts, damit erreichst du genau das Gegenteil."

…die Fans: "Gegen eine solche Mannschaft brauchst du die bedingungslose Unterstützung des Publikums. Wenn du die erste Elf durchgehst, sind einige Zweitligaspieler dabei. Daher brauchen wir Unterstützung. Uns werden auch Fehler passieren, die müssen unsere Fans verzeihen. Ich denke da an ein Spiel wie gegen Kaiserslautern. Auch allgemein: In der Regionalliga war das super, in der Hinrunde waren viele Spiele dabei, wo das super war. Das brauchen wir morgen unbedingt. Wenn man vielleicht das ein oder andere weglässt, wird es eine richtig tolle Stimmung morgen."

