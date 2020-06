Lex: "Waren klar die bessere Mannschaft"

Auch Stefan Lex, der in der 31. Minute nach toller Vorarbeit von Sascha Mölders für den Ausgleich sorgte, sah die Löwen deutlich im Vorteil. "In meinen Augen waren wir klar die bessere Mannschaft. Wir hatten die eine oder andere Chance, um das zweite Tor zu machen", so das Fazit des 30-Jährigen: "Leider ist uns das nicht gelungen, trotzdem überwiegt das Positive."