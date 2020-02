Köllner: "Die Erwartungshaltung ist gestiegen"

Und zwar, so erzählte der Oberpfälzer auf der Pressekonferenz zum Spiel, läge das auch an Sechzigs Serie. "Die Erwartungshaltung ist gestiegen. Das ist der Fluch der guten Tat, der Fluch, dass du seit elf Spielen ungeschlagen bist", so der 50-Jährige über den Knackpunkt der häufigen Punkteteilungen: In neun Spielen unter Köllners Regie siegte Sechzig drei Mal, doppelt so oft spielte man remis. "Man meint, wir können uns über Unentschieden nicht mehr freuen", klagte Köllner – Sechzigs Fluch des Serientäters.