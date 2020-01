Stichwort Perspektive: Wie dankbar ist man als Spieler den Kollegen Julian Weigl und Marin Pongracic, dass sie 1860 durch ihre Weiterverkäufe nun ungeahnte finanzielle Möglichkeiten eröffnen?

Was mit dem Geld passiert, müssen andere entscheiden. Zusätzliche Einnahmen sind immer gut. Normalerweise geht das nur mit Spielerverkäufen und dann wird die Mannschaft auseinandergerissen. Wenn man nicht immer seine besten Leute abgeben muss, lässt sich etwas aufbauen. Das sieht man gerade bei Arminia Bielefeld in der Zweiten Liga: Das Team ist schon länger zusammen, jetzt gehen sie wahrscheinlich hoch. Wir haben für Drittliga-Verhältnisse schon eine gute Mannschaft. Jetzt kommen Quirin Moll, Nico Karger und Tim Rieder zurück, wir sind auch in der Breite gut aufgestellt. Wenn wir gesund bleiben und alle in eine Richtung marschieren, können wir was bewegen.

Lex: "Mit dem Knie ist alles okay"

Präsident Robert Reisinger hat kürzlich erklärt, bis 2025 ans Tor der Bundesliga anklopfen zu wollen.

Da ist noch lange hin. Am liebsten wäre ich als Spieler dabei, aber 2025 bin ich schon ganz schön alt. Mal sehen, wie lange ich fit und verletzungsfrei bleibe. Ich hoffe, dass wir in dieser Zeit den Aufstieg in die Zweite Liga in Angriff nehmen können. Für 1860 würde ich mir wünschen, dass es irgendwann mit der Bundesliga klappt – und wenn ich nur als Fan dabei bin.

Zurück in die Gegenwart: Wie gut sind Sie für den Auftakt der Rest-Rückrunde gegen Eintracht Braunschweig (Sonntag, 13 Uhr) gerüstet?

Sehr gut. Wir konnten uns in La Manga optimal vorbereiten. Ich selbst bin froh, dass ich die hohe Belastung dort gut wegstecken konnte: Mit dem Knie ist alles okay. Jetzt müssen wir schauen, dass wir gescheit aus der Winterpause kommen. Wir hatten ja vorher diese starke Phase mit sieben Spielen in Serie ohne Niederlage, die Pause kam nicht unbedingt gelegen. Braunschweig ist ein Top-Team der Liga, die stehen nicht zu Unrecht da oben und haben sich mal eben mit einem Top-Torjäger (Marvin Pourié, d. Red.) verstärkt. Aber wir wissen, dass wir mithalten können und wollen sie schlagen, um unsere Serie auszubauen.