Die Torwartfrage rückt vor dem nächsten Länderspiel-Doppelpack der deutschen Nationalmannschaft erneut in den Mittelpunkt: Kapitän Neuer will sich vor dem Testspiel am kommenden Mittwoch in Dortmund gegen Argentinien und dem EM-Qualifikationsspiel vier Tage später in Tallinn gegen Estland zunächst nicht mehr zur Konkurrenz-Situation äußern.