Am Samstag (18 Uhr/ZDF) in Klagenfurt sollen so viele Spieler wie möglich zum Einsatz kommen. Jérôme Boateng, der sich weiter im Aufbautraining befindet, und Toni Kroos werden fehlen. Ein Einsatz von Mario Gomez ist unwahrscheinlich. Der 32 Jahre alte Angreifer des VfB Stuttgart muss wegen muskulärer Probleme derzeit pausieren. Champions-League-Sieger Kroos kommt erst am Samstag nach Südtirol. Boateng kann frühestens in der kommenden Wochen ins Teamtraining einsteigen.