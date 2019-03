Haidhausen - Gelungene Abende am Tresen haben es ja so an sich, dass die Erinnerung daran ein bisserl schwammig ist. An Daten erinnert man sich Jahre später natürlich sowieso nicht. Wie gut, dass ich meinen ersten Besuch im Balan ergoogeln kann. Es muss der 27. Februar 2008 gewesen sein, als ich das erste Mal hier am Tresen stand. Und zwischen dichten Rauchschwaden gleich einen guten ersten Eindruck von diesem Laden bekam, der ganz normal ist und ganz wahnsinnig, links-alternativ und bodenständig. Friedlich und aufgekratzt.