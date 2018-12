Es wurde gezetert und geschimpft

Am Ende eines turbulenten Jahres mit zwei Trainern, zwei Titeln (okay, den Supercup miteingerechnet), einem knapp verpassten (Champions League gegen Real Madrid) und einem verlorenen Finale (DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt). Angekündigt als Jahr des Umbruchs fanden die Brüche eher in der Mannschaft als in der Führungsetage statt, es wurde viel gezetert und geschimpft, über Ex-Mitarbeiter (Breitner), Ex-Profis (Bernat) und die Medien ("Schlaumeier!").