In der NFL und auch in der NBA ist es inzwischen üblich, dass Spiele der regulären Saison in Europa ausgetragen werden, um den Kontakt zu den Fans dort zu pflegen und letztlich mehr Geld einzunehmen. Rummenigge stellte klar, dass dies im Fußball allerdings kaum vorstellbar sei. "Man muss die Traditionen respektieren", sagte er. "Ich kann mir nicht vorstellen, auf Real Madrid in einem Champions-League-Spiel in New York zu treffen."

Für Rummenigge gibt es also Grenzen bei der Vermarktung, deshalb suchen die Bayern nach anderen Wegen. Mit insgesamt sieben US-Firmen gibt es mittlerweile Kooperationen. Erst kürzlich wurde eine Partnerschaft mit dem FC Dallas geschlossen, der Nachwuchsspieler Chris Richards (18) wechselte auf Leihbasis zu den Bayern. Aus Vancouver kommt Supertalent Alphonso Davies (17) nach München.

Die Bayern setzen darauf, dass die Fußballbegeisterung in den Staaten weiter wächst. Schon jetzt ist "Soccer" bei den Jugendlichen "die Sportart Nummer 1", wie Internationalisierungs-Vorstand Jörg Wacker sagt. Davon will Bayern dank des Netzwerks vor Ort mit dem Büro in New York profitieren. Die Toptalente sollen nach München wechseln.

Südamerika im Fokus: "James ist dort sehr populär"

In Zukunft dürfte sich der Bayern-Fokus noch mehr auf den südamerikanischen Markt richten. Auch deshalb wurde entschieden, dass Kolumbiens Superstar James Rodríguez zur zweiten Station der US-Tour nach Miami eingeflogen wird.

Miami sei "das Einstiegstor für Mittel- und Südamerika. Das ist für uns sehr interessant, weil wir uns schon seit geraumer Zeit intensiv mit Lateinamerika beschäftigen", sagte Wacker. Hoeneß räumte ein: "James ist in Florida sehr populär, das ist eine reine PR-Geschichte."

Die Bayern versuchen Vieles, um der Forbes-Liste zu klettern. Es darf ein bisschen mehr sein als Platz zwölf.

