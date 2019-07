Erhielt in der U17 die Fritz-Walter-Medaille in Gold

Das trauen Arp nach einer völlig verkorksten Saison allerdings nur wenige zu. In Hamburg wurde er einst als "Jahrhunderttalent" hochgejubelt, in Anlehnung an HSV-Legende Uwe Seeler "Uns Fiete" genannt. Wie vor ihm etwa WM-Held Mario Götze oder Leon Goretzka erhielt er in der U17 die Fritz-Walter-Medaille in Gold. Doch in der 2. Liga stagnierte seine Entwicklung zuletzt. Auf gerade mal ein Ligaspiel über 90 Minuten und ein Tor kam er dort. "Ich habe in jungen Jahren gelernt, auch mal schlechte Phasen besser einordnen zu können", sagte er rückblickend und ist "froh, dass ich jetzt hier sitze".